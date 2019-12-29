Провокацию планировали устроить в восточной части провинции

Боевики попытались применить химоружие в Идлибе. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии. Доказательства получили накануне - в ходе атаки сирийских войск на боевиков.

Террористы планировали устроить провокацию в восточной части провинции Идлиб.

Боевики ночью 2 марта пытались взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями с химическими веществами. Однако произошла утечка. Террористы получили ожоги и не смогли подорвать боеприпасы. Известно, что в группе боевиков было 15 человек.

Ранее в Минобороны России заявили, что Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб.

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