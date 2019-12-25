В Bloomberg рассказали о модернизации Россией армии.

Боеспособность России посчитали максимальной со времен холодной войны. Об этом сообщили журналисты Bloomberg со ссылкой на авторов доклада "Оценка российской модернизации вооруженных сил". Исследование провели представители лондонского Международного института стратегических исследований. Специалисты считают, что последние десять лет Россия занималась инвестициями и проведение военным реформ, поэтому сейчас Минобороны страны хорошо оснащено и подготовлено.

Сегодня российские вооруженные силы являются мощным военным инструментом, который Москва готова использовать или угрожать с помощью него лондонский доклад

Иностранцы напомнили, что Россия начала модернизировать технику и вооружение после грузино-осетинского конфликта, произошедшего в 2008 году. В Лондоне оценили особые успехи в обновлении ядерного арсенала, создании Воздушно-космических войск, оснащении флота и сухопутных войск.

В Великобритании представили план адаптации к "политической войне".

Фото: Piter.tv