России предрекли глобальное доминирование на рынке пшеницы

Минсельхоз России ожидает, что в 2020 году объем урожая зерна в стране составит не менее 122,5 миллиона тонн.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что Россия может стать крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке. Об этом пишет Bloomberg.

Эксперты связывают это с недавним контрактом с Алжиром. Уточняется, что эта страна является третьим по величине импортером зерна в мире. Ранее Алжир импортировал из России небольшие объемы пшеницы, так как российское зерно не подходило по качеству. А в сентябре этого года страна решила смягчить условия.

Отмечается, что в 2020 году Минсельхоз России ожидает объем урожая зерна в 122,5 миллиона тонн.

Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы.

Фото:pixaba