Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы

Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что Россия с освободилась от нефтяной зависимости. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации.

По словам Путина, углеводороды все еще остаются основным источником поступлений в бюджет. При этом к 2021 году доля доходов в бюджет упадет до трети, а доля не нефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70%. Такие результаты будут впервые в современной истории России.

Также президент России отметил, что спрос на нефть и газ резко снизился на фоне пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей.

Видео: Совет Федерации