Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что Россия с освободилась от нефтяной зависимости. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации.
По словам Путина, углеводороды все еще остаются основным источником поступлений в бюджет. При этом к 2021 году доля доходов в бюджет упадет до трети, а доля не нефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70%. Такие результаты будут впервые в современной истории России.
Также президент России отметил, что спрос на нефть и газ резко снизился на фоне пандемии коронавируса.
Ранее мы сообщали о том, что Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей.
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