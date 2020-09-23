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Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

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Приоритетом государственной политики является рост благосостояния граждан.

Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей, так как они противоречат Конституции.

В соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона.

Владимир Путин, президент России

Также он рассказал, что приоритетом государственной политики является рост благосостояния граждан и увеличение их доходов.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов  заявил о выходе на плато по безработице в России.

Видео: Совет Федерации

Теги: зарплаты, конституация, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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