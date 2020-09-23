Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей, так как они противоречат Конституции.
В соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона.
Владимир Путин, президент России
Также он рассказал, что приоритетом государственной политики является рост благосостояния граждан и увеличение их доходов.
Ранее вице-премьер Андрей Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России.
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