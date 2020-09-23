В России безработными остаются 4,8 миллионов человек.

Вице-премьер Андрей Белоусов заявил о выходе на плато по безработице в России. Об этом он рассказал, выступая на заседании Совета Федерации.

По его словам, в России удалось сдержать взрывной рост безработицы.

Сейчас, в августе — сентябре, мы вышли на плато. Андрей Белоусов, вице-премьер

Он рассказал, что сейчас в России безработными остаются 4,8 миллионов человек. В первом квартале их было 3,5 миллионов.

Белоусов отметил, что появление ещё миллиона безработных — это одна из ключевых проблем для РФ. По словам вице-премьера, сократить безработицу и увеличить занятость — одна из ключевых задач правительства на следующий год.

Ранее мы писали, что России предрекли пик безработицы в августе и сентябре.

Видео: Youtube/Совет Федерации