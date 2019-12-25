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"Динамо-СПб" спасло ничью с "Торпедо-Владимир" на 93-й минуте
Сегодня, 13:12
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"Динамо-СПб" спасло ничью с "Торпедо-Владимир" на 93-й минуте

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Петербургское "Динамо" вырвало ничью в гостевом матче Второй лиги.

Петербургское "Динамо-СПб" сыграло вничью с "Торпедо-Владимир" в выездном матче 28-го тура LEON-Второй лиги Б. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме команды не смогли открыть счет. На 34-й минуте петербуржцы провели опасную атаку, в которой вратарь владимирцев Максим Вафиев отразил удары Данилы Ежкова и Дмитрия Бородина, а после попытки Михаила Яковлева мяч перехватил защитник.

После перерыва бело-голубые продолжили создавать моменты, но первыми забили хозяева поля. На 74-й минуте Максим Полковников, пытаясь прервать прострел Данилы Соболева, отправил мяч в собственные ворота.

Избежать поражения команде Сергея Рыжикова удалось в компенсированное время. На 93-й минуте после подачи Александра Масалова со штрафного и борьбы в штрафной площади Дмитрий Курошев переправил мяч в ворота и установил окончательный счет.

Следующий матч "Динамо-СПб" проведет 24 октября против "Звезды". Заключительная домашняя игра команды в этом году пройдет на стадионе "Кировец" и начнется в 14:00.

Ранее футбольная команда "Динамо-СПб" завершила выступление в Кубке России.

Фото: пресс-служба ФК "Торпедо-Владимир"

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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