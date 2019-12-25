В Петербурге вынесли приговор по делу о гибели женщины и ее 14-летней дочери

Водитель Skoda, после столкновения с которой Mercedes упал в канал, получил срок.

В Петербурге суд приговорил Даниила Морозова к 6 годам колонии-поселения по делу о ДТП на набережной Обводного канала, в котором погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Кроме лишения свободы, мужчине запретили управлять транспортными средствами в течение 2 лет и 6 месяцев.

Авария произошла 18 января 2025 года. По данным следствия, Морозов за рулем технически исправной Skoda выехал на проезжую часть набережной Обводного канала и не уступил дорогу Mercedes, двигавшемуся по главной дороге со стороны Боровой улицы.

После столкновения 37-летняя водитель Mercedes потеряла контроль над автомобилем. Машина выехала за пределы проезжей части, пробила ограждение набережной и упала в канал. Находившаяся в салоне 14-летняя дочь женщины погибла на месте. Водительницу доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако в тот же день она скончалась.

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Фото: Piter.TV