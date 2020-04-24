Боец ММА выпустил клип с критикой Хабиба Нурмагомедова

В песне затрагиваются скандальные эпизоды в карьере чемпиона UFC.

Российский боец MMA Дмитрий Кузнецов на своем YouTube-канале опубликовал клип с песней "Король лицемерия", посвященной чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

Кузнецов выступил в образе самого Нурмагомедова, вспомнив самые скандальные эпизоды в его карьере. Один из них был связан с тем, как боец UFC в США давал бездомным деньги за отжимания. Также Кузнецов обвинил Нурмагомедова в сексизме и трусости. На данный момент клип собрал около 12 тысяч просмотров

Напомним, 18 апреля в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него должен выступить Джастин Гэтжи. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что Джастин Гэтжи намерен встретиться с Хабибом Нурмагомедовым после UFC 249.

Видео: YouTube / AnubisWay