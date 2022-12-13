Боец ЧВК "Вагнер" заявил о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска в ДНР

Боец СВО рассказал о том, что к городу ВСУ свозят мобилизованных граждан.

Боец российской частной военноц компании "Вагнер" в интервью с журналистами "РИА Новостей" заявил о тяжелых боях за южные кварталы города Артемовска (украинское название - Бахмут), расположенного на территории Донецкой народной республики. По мнению военного, киевский режим бросает новые части в район, чтобы пополнить собственные потери личного состава за счет мобилизованных граждан.

В начале января последний раз видели наемников. Сейчас ВСУ уперлись уже конкретно. В две точки – там многоэтажка, длинные коридоры, укрепленные подвалы. Огневые точки противника знаем. боец ЧВК "Вагнер"

Эксперт пояснил, что в городских боях на юге Артемовска подразделению ЧВК "Вагнера" на текущий момент приходится сталкиваться не с иностранными наемниками, а с регулярными частями Вооруженных сил Украины. По информации от военнопленных, мужчин Киев забирает по повестке на службу, иногда - даже просто садят в машину и сразу привозят на территорию СВО. При этом без боя украинцы сдаются в плен редко. Обычно они попадают к российским частям либо из-за того, что у солдат закончился боекомплект, либо - из-за ранений.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости