Компания Джеффа Безоса перенесла пуск корабля на неопределенный срок.

Компания Blue Origin перенесла испытание корабля New Shepard. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте предприятия, принадлежащего американскому миллиардеру Джеффу Безосу. Специалисты хотели провести тестовый запуск аппарата 24 сентября, но пуск перенесен на неопределенное время.

Мы обнаружили возможное наличие проблемы с энергопитанием в рамках предстоящего испытания...Запуск отменяется заявление пресс-службы Blue Origin

Напомним, что в рамках тестового полета инженеры хотели проверить аппаратуру Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, которая призвана обеспечить сближение корабля с Луной в пределах ста метров т указанной точки. Запуск был запланирован на полигоне в штате Техас. Он стал бы седьмым для корабля и 13-м для реализации программы New Shepard.

США приготовились запустить ракеты Omega, Vulcan, SLS, New Glenn и Super Heavy.

Фото: Pixabay.com