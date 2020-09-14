Блумберг выделил $100 млн на поддержку кампании Байдена

Накануне Блумберг узнал, что между действующим президентом США Дональдом Трампом и его соперником Джо Байденом в штате Флорида разворачивается напряженная борьба.

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг выделил $100 млн на поддержку главного соперника президента Джо Байдена. Об этом сообщила газета The New York Times.

Телекомпания NBC News и социологическая служба Marist Poll опубликовали опрос. По данным исследования, голоса избирателей из возрастной группы старше 65 лет поделились между кандидатами почти поровну: 48% опрошенных проголосовали за Трампа и 49% респондентов отдали голос за кандидатуру Байдена.

Трамп опережает Байдена по популярности среди латиноамериканских избирателей. Блумберг выделил средства на общение именно с этой группой избирателей. Он считает, что необходимо поддержать кандидата от демократов во Флориде.

Ранее мы сообщили, что в Госдуме предложили разрешить вождение авто с 16 лет.

Видео: YouTube / NBC News

