Допустить 16-летних за руль предложил депутат Госдумы Василий Власов.

В Госдуме предложили разрешить вождение авто с 16 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо, направленное начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.

Власов считает, что в России необходимо понизить возрастной порог для управления легковым автомобилем. Он подчеркнул, что в 16 лет молодые люди могут быть официально трудоустроены, жить отдельно от семьи и проживать в другом городе. Получение водительских прав вовлечет подростков в экономические процессы. Власов подчеркнул, что молодые люди захотят раньше начать трудовую деятельность и стать самостоятельными в финансовом плане. Кроме того, в письме предлагается разрешить учится для получения водительских прав категории В с 15 лет и шести месяцев.

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