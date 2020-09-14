Эксперт привела подробную инструкцию, как себя вести в случае, если вам пришло сообщение с незнакомого номера.

Стало известно, чем опасны SMS-сообщения с незнакомых номеров. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на специалиста пресс-службы Роскачества Алесю Боровикову.

При получении SMS-сообщения с незнакомого номера необходимо проверить имя отправителя, которое указано в push-окне. По словам эксперта, нельзя открывать сообщения с номеров, где в строке "отправитель" написано название "Info". Категорически запрещается переходить по ссылкам, указанным в SMS о якобы не полученном MMS.

Типичными признаками мошенничества являются обезличенные эмоционально окрашенные обращения или сообщения об акциях. Боровикова указала, что подобные SMS могут содержать вирусы, способные похитить личную информацию или списать деньги с карты пользователя.

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