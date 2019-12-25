Мошенники рассылают СМС якобы от соседей о "подозрительном человеке у двери"

Сенатор пояснил, что чем реалистичнее ситуация, тем меньше времени человек тратит на проверку личности отправителя.

В России мошенники рассылают гражданам СМС или сообщение в мессенджерах якобы от соседей с информацией о том, что возле их входной двери замечен подозрительный человек, после чего отправляют потерпевшим вредоносный файл с названием "видео с камеры". Открыв такой файл, в реальности человек может лишиться персональных данных и доступа к аккаунтам. Соответствующий комментарий журналистам информационного издания "ТАСС" сделал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента Артем Шейкин. Сенатор уточнил, что аферисты пишут номера квартир или подъездов, чтобы вызвать доверие у потенциальной жертвы обмана.

Законодатель пояснил, что расчет злоумышленников строится на том, что ситуация касается безопасности. Именно поэтому многие россияне сразу хотят посмотреть запись, которую им отправили незнакомцы. Вместо видеоролика может оказаться вредоносный файл или ссылка на загрузку материалов. Особенно внимательно нужно относиться к файлам, которые имеют расширение ".APK". После установки данная программа способна запросить доступ к уведомлениям, СМС-сообщениям, фотографиям и прочим данным с телефона владельца. В отдельных случаях опасность грозить и банковским приложениям.

Чтобы удостовериться, стоит посмотреть в глазок двери, написать в настоящий чат дома, связаться со знакомым соседом или управляющей компанией. Если ситуация действительно выглядит опасной, в полицию следует звонить самостоятельно, а не использовать контакты из переписки. Артем Шейкин, сенатор

Парламентарий из верхней палаты добавил, что если неизвестный "сосед" сразу интересуется данными о том, дома ли владелец квартиры или просит просмотреть файл в срочном порядке, то речь идет о серьезном сигнале попытки обмана, который не следует игнорировать.

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Фото: Telegram / ТАСС