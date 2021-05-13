Bloomberg: в день кибератаки Colonial Pipeline заплатила хакерам почти $5 млн

После получения средств хакеры передали компании ключ для расшифровки данных.

Подвергшаяся кибератаке американская трубопроводная компания Colonial Pipeline выплатила хакерам выкуп в размере около $5 млн. Такую информацию опубликовало агентство Bloomberg.

Руководство компании заплатило злоумышленникам 7 мая через пару часов после взлома. После получения средств хакеры передали компании ключ для расшифровки данных. Только после этого Colonial Pipeline смогла восстановить нарушенную работу.

Кибератака на системы компании была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Вирус шифрует данные и блокирует всю работу, пока жертва не выплатит требуемую сумму.

В среду компания объявила о возобновлении работы в штатном режиме после почти недели простоя из-за кибератаки.

Ранее Минтранс США ввел режим региональной ЧС в связи с ситуацией с Colonial Pipeline.

Видео: Bloomberg