Минтранс США ввел режим региональной ЧС в связи с ситуацией с Colonial Pipeline

Произошла кибератака отношении трубопроводной компании Colonial Pipeline.

В понедельник, 10 мая, Минтранс США ввел режим региональной ЧС из-за кибератаки трубопроводной компании Colonial Pipeline. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что соответствующая кибератака повлияла на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки.

Режим ЧС введен в таких штатах, как Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичный округ Колумбия.

Видео: CityNews Toronto