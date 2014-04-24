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Минтранс США ввел режим региональной ЧС в связи с ситуацией с Colonial Pipeline

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Произошла кибератака отношении трубопроводной компании Colonial Pipeline.

В понедельник, 10 мая, Минтранс США ввел режим региональной ЧС из-за кибератаки трубопроводной компании Colonial Pipeline. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что соответствующая кибератака повлияла на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки.

Режим ЧС введен в таких штатах, как Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичный округ Колумбия.

Видео: CityNews Toronto

Теги: кибератака, минтранс сша
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей,

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