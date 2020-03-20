Цена за баррель нефти упадет ниже 20 долларов. В худшем случае - до 5 долларов.

Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5. Нефтяные трейдеры считают, что стоимость за баррель нефти Brent может упасть ниже 20 долларов. При этом цена за баррель нефти WTI будет на 3-5 долларов меньше. Данный прогноз дали 18 из 20 экспертов, которых опросили представители Bloomberg.

Специалисты добавили, что некоторым трейдерам приходится запускаться топливом, чтобы сформировать запас. Другие аналитики считают, что цены снизятся до такого уровня, при котором производители перестанут получать прибыль. Это вынудит их остановить добычу нефти и прекратить поставки ресурса. Причиной такой нестабильной ситуации на мировом рынке трейдеры называют срыв сделки ОПЕК+. В крупнейших банках заявили, что стоимость нефти в ближайшее время будет только снижаться.

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