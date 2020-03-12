Саудовская Аравия планирует увеличить поставки нефти в три раза.

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по 25 долларов. Саудовская Аравия планирует увеличить поставки нефти в три раза.

Так европейский рынок "превратится в место ожесточенной борьбы за нефть между Эр-Риядом или Москвой". Предложения от саудитов получили Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, и другие компании.

Объем дополнительных поставок варьировался от 25 до 200% - в зависимости от компании.

Ранее в ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении объёмов добычи нефти. Это привело к уменьшению стоимости сырья.

Напомним, Bloomberg назвал козырь России в нефтяной войне.