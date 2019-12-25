Bloomberg: поставки газа по "Северному потоку - 2" начнутся 1 октября

Сроки поступления будут зависеть от немецкой стороны регулятора.

Транснациональная энергетическая компания "Газпром" может начать поставку газа по первой нитке трубопровода "Северный поток – 2" с 1 октября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, вторая нитка газопровода может быть задействована ближе к началу декабря текущего года. Отмечается, что сроки поступления голубого топлива в европейскую газотранспортную систему будут зависеть от немецкой стороны регулятора.

6 сентября компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила о сварке последней трубы второй нитки магистрального газопровода "Северный поток -2" в Балтийском море. После того, как укладка последней трубы будет завершена, начнутся пусконаладочные работы. Представители NS2AG уверены, СП-2 позволит обеспечить безопасные и надежные поставки на разумных экономических условиях.

Ранее украинские СМИ заявили, что компания из Украины, которая управляет газотранспортной системой, лучше всего подойдет на роль независимого от "Газпрома" оператора трубопровода "Северный поток - 2".

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт