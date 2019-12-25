Это позволяет осуществить Газовая директива ЕС.

Компания из Украины, которая управляет газотранспортной системой, лучше всего подойдет на роль независимого от "Газпрома" оператора трубопровода "Северный поток - 2". Так считают авторы материала, опубликованного изданием "Сегодня".

В своих рассуждениях они ссылаются на Газовую директиву Европейского союза. Согласно этим нормам, для управления второй веткой СП-2, России понадобится независимый от "Газпрома". Вследствие этого украинцы могут взять под контроль этот газовый проект. В материале указывается, что страна должна заниматься развитием системы хабов на базе подземных хранилищ голубого топлива.

Напомним, компания Nord Stream AG проиграла суд по делу об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза. Данный акт предполагает, что СП-2 не может быть использован в полную силу, если оператор и поставщик "голубого топлива" является одним и тем же лицом. В таком случае суд требует, чтобы 50 процентов транспортных мощностей выделялись для поставок сторонними игроками.

По заявлению Nord Stream AG, "Северный поток - 2" должен быть исключен из-под действия газовой директивы ЕС. В суде подчеркнули, это можно было осуществить, если бы подключение газа было завершено до 23 мая 2019 года. Решение может быть обжаловано.

Ранее компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила о сварке последней трубы второй нитки магистрального газопровода "Северный поток -2" в Балтийском море.

Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock