Оператор Nord Stream 2 заявил об укладке последней трубы газопровода

В скором специалисты пристыкуют трубу к немецкой и датской сессии.

Компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила о сварке последней трубы второй нитки магистрального газопровода "Северный поток -2" в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник, 6 сентября.

Пока труба № 200 858 находится на барже "Фортуна",но уже совсем скоро её погрузят на дно Балтийского моря в немецких водах. После того, как укладка последней трубы будет завершена, начнутся пусконаладочные работы. Планируется, что "Северный поток -2" отдадут в эксплуатацию до конца текущего года. Представители компании-оператора уверены, что российский газопровод поспособствует удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка Евросоюза в импорте природного газа. Кроме того, данный проект позволит обеспечить безопасные и надежные поставки на разумных экономических условиях.

Ранее МИД России Сергей Лавров сообщил, что "Северный поток -2" запустят через несколько дней.

Видео: nord-stream2.com