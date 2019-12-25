Bloomberg: ВС США не исключают военного столкновения с Россией в Черном море

Джеймс Ставридис описал потенциальный вариант конфликта в регионе.

Bloomberg заявил о том, что Вооруженные силы США не исключают военного столкновения с Россией в Черном море. Такое заявление журналисты разместили со ссылкой на информацию от отставного адмирала Военно-морских сил Джеймса Ставридиса. При этом специалист заметил, что Вашингтон ожидает от противника, что Москва делает все возможное для противостояния в регионе.

Ставридис уточнил, что США и НАТО, как и Украине не стоит расслабляться из-за отвода российских войск от границы соседнего государства и Донбасса. Эксперт назвал вероятный сценарий военных действий, в которой потенциальной "горячей точкой" станет акватория Черного моря. В этом случае Минобороны РФ могут наступать с использованием крылатых ракет, патрульных катеров, при поддержке морской авиации и дизельных подлодок.

Американский адмирал уверен, что РФ с легкостью сокрушит Украину и при таком раскладе НАТО ничем не сможет помочь Киеву.

Глава МИД Румынии заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО.

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