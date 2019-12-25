Глава МИД Румынии заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО. Об этом Богдан Ауреску сообщил в ответ на вопрос журналиста о том, как Североатлантический военный альянс может помешать Москве сделать Черном море "русским".
Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса. Я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе.
Богдан Ауреску, глава МИД Румынии
Ауреску подчеркнул, что Бухарест обеспокоен массивной "передислокацией войск и демонстрацией силы" в регионе. При этом он уверил СМИ, что безопасность черноморского побережья является неотъемлемой частью безопасности самого НАТО. В Румынии зафиксировали усиление боевой способности РФ около западных рубежей альянса. Ауреску полагает, что усиление активности НАТО происходит ради сдерживания российской агрессии.
Глава МИД Румынии призвал к пересмотру отношений между ЕС и Россией после визита Борреля.
Фото: European Comission
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