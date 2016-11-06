Bloomberg сообщает, что в России уже началась третья волна коронавируса

По данным СМИ, население страны успокоилось из-за оптимистичных заявлений руководства и уже не опасается вируса.

По неофициальным данным в России уже началась третья волна коронавируса. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, россияне успокоились после заявлений властей о том, что пандемия взята под контроль. Как итог граждане не спешат прививаться и уже не опасаются вируса.

Как сообщает издание, усредненный показатель заболеваемости в Москве за последнюю неделю достиг самого высокого уровня с января этого года. А новый случаи нарастают быстрее, чем в Великобритании (население которой в пять раз больше). По стране суточная заболеваемость уже держится на уровне 9 тысяч случаев.

Власти стране не вводят никаких существенных ограничений. Как отмечает Bloomberg, в России запретили полеты в ряд стран и ввели нерабочие дни с 1 по 10 мая. Около двух третей граждан не планируют вакцинироваться по разным причинам: недоверие властям, вакцине. Некоторые откладывают до того момента, когда его заставят это сделать.

Одну дозу вакцины сейчас получили около 12,1 миллиона россиян. Для получения коллективного иммунитета нужно привить 69 миллионов. Сейчас в стране стараются стимулировать вакцинацию: прививочные пункты открываются в торговых центрах, а пожилым людям обещают подарочные карты.

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