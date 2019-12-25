Инфекционист назвал способ избежать третьей волны коронавируса в России

Самым важным шагом для предотвращения третьей волны коронавируса станет вакцинация населения.

Каждому гражданину России нужно знать или лабораторно подтвердить свой статус в отношении COVID-19. Главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал РИА Новости, что важно проверить уровень антител класса IgG к S-белку SARS-CoV-2.

Врач-инфекционист отмечает, что отрицательный тест на антитела должен сразу стать знаком к записи на вакцинацию. При этом людям без антител также рекомендуют соблюдать привычные профилактические меры.

Врач уверен, что всеобщая вакцинация поможет избежать третьей волны коронавируса в стране. Поздняков заявил, что нужно использовать имеющуюся научно подтвержденную эффективную возможность в виде прививок, чтобы сделать безопасной свою жизнь и и жизни окружающих.

Специалист также порекомендовал избегать путешествий и массовых мероприятий в не зависимости от своего COVID-статуса. Даже переболевший или привитый человек может временно распространять вирус.

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