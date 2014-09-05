В СМИ раскрыли последствия для Украины после ударов ВС РФ.

Киевский режим после ударов по объектам энергетической инфраструктуры на территории Харьковской и Полтавской областях 3 октября лишилась более 60 процентов возможностей по добыче природного газа и в результате страна будет вынуждена потратить порядка 1,9 миллиардов евро на импорт топлива для того, "чтобы пережить зиму". Соответствующей информацией с подписчиками поделились журналисты из иностранного новостного агентства The Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Авторы публикации сообщили аудитории, что если российские удары продолжатся по объектам местной энергетической инфраструктуры, то властям с Банковой потребуется закупить примерно 4,4 миллиарда кубометров газа к марту 2026 года. Такой объем равен 20 процентов от годового потребления энергоресурсов на Украине.

Ранее Украина уже закупила около 4,6 миллиарда кубометров природного газа у зарубежных поставщиков. Киевские оценщики полагают, что страна все еще будет нуждаться в 5,8 миллиардах кубометров газа до конца 2025 года. Этот показатель может быть увеличен в зависимости от ряда факторов. В частности, речь идет о том, как быстро у страны получится восстановить объекты энергетической инфраструктуры.

FT: Киеву нужны 23 миллиарда долларов для снижения дефицита финансирования.

