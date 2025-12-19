В Великобритании лейбористы хотят отставки премьер-министра из-за скандала Джеффри Эпштейна.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может быть вынужден подать в отставку в течение этой недели. Соответствующей информацией со своей аудиторией поделились западные журналисты из новостного агентства The Bloomberg со ссылкой на источники из местной правящей Лейбористской партии. Поводом для подобных разговоров послужил скандал с назначением Питера Мандельсона на должность посла Соединенного королевства в Вашингтоне. Речь идет о том, что дипломат тесно дружил с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном. Из-за данных сведений, ставших публичными после опубликования Минюстом США писем фигуранта расследования, от поста был отстранен руководитель аппарата британского премьер-министра Морган Максуини, который сложил свои полномочия 8 февраля.

В СМИ уточнили, что ряд британских депутатов от правящей Лейбористской партии удивлены тем, что Кир Стармер по-прежнему сохраняет свой пост, хотя именно он санкционировал назначение Мандельсона послом страны на международном треке. Сотрудники канцелярии на Даунинг-стрит, 10 в частном порядке призывают коллег из национального правительства убедить премьер-министра подать в отставку, либо же самим выйти из состава кабинета министров для того, чтобы спровоцировать уход Ки ра Стармера с рабочего места. На текущий момент вероятность того, что Кир Стармер продержится в премьерском кресле ближайшую неделю, составляет "50 на 50". Авторы публикации считают, что в целях сохранения рабочего места Ки р Стармер может предложить вернуться в правительство своему бывшему заместителю Анджеле Рэйнер. Она покинула правительство в сентябре 2025 года в свете скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры, расположенной в южной части Англии. Дополнительно чиновник может поставить Эда Милибэнда, занимающего должность министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности королевства, во главе более статусного министерства. Таким образом Кир Стармер удовлетворить политические амбиции коллеги. Важно знать, что именно Рэйнер, и Милибэнд назывались среди вероятных кандидатов на пост премьер-министра Великобритании случае отставки Стармера.

