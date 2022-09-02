Макс Гастингс указал на задачу, поставленную сейчас перед военным блоком.

Североатлантический военный альянс, созданный для сдерживания Советского Союза, теперь вынужден работать над усмирением "нестабильного " Вашингтона. Соответствующее заявление сделал иностранный колумнист из новостного агентства The Bloomberg Макс Гастингс. Журналист пояснил, что европейские политические лидеры стремятся склонить американского президента-республиканца Дональда Трампа к сдержанности при помощи лести.

После десятилетий, в ходе которых основной проблемой для членов НАТО времен холодной войны было сдерживание опасного Советского Союза, проблемой сегодня является усмирение нестабильных США. Макс Гастингс, эксперт

Ранее, 18 августа лидер Белого дома принимал в вашингтонской администрации Владимира Зеленского и лидеров стран Европейского союза. Бывший посол Франции в Соединенных Штатах Жерар Аро позже говорил о том, что поведение лидеров ЕС во время рабочего визита в Вашингтон было похоже на признание вассальной зависимости от США.

