Макс Хастингс напомнил о проблемах в экономиках крупных европейских стран.

Европейский союз и Великобритания движутся к краху из-за экономического пути, которым они следуют. Соответствующее заявление сделал западный колумнист из новостного агентства The Bloomberg Макс Хастингс. Иностранный эксперт заметил, что Лондон достиг глубочайшей черной дыры в сфере расходования бюджетных средств. Сейчас в политических кругах ходят слухи о том, что власти намерены увеличить подоходный налог для граждан. Это решение, по словам автора статьи, станет значительным ударом по состоятельным слоям местного общества. Также правительство изучает варианты с введением новых налогов на имущество и даже на основные активы человека.

Великобритания, как и большая часть Европы, продолжат тащиться по экономическому пути, который в конечном итоге ведёт к краху. Британия далеко не одинока в затруднительном положении. Макс Хастингс, журналист

По мнению автора публикации, выбор властей в Великобритании связан со стремлением брать больше денег у тех, кто работает, чтобы баловать тех, кто этого не делает. Также немецкий канцлер Фридрих Мерц в августе признал факт того, что расходы Германии на социальное обеспечение стали неприемлемыми. В то же время местная автомобильная промышленность, которая успешно на протяжении десятилетий обеспечивала властям процветание страны, теперь жн находится в опасном положении из-за высокой стоимости рабочей силы и дороговизны энергетических носителей. Негативный пример связан и с Францией.Речь идет о стране-члене Европейского союза с самими высокими социальными расходами. Это приводит к частым массовым демонстрациям активистов и даже бунтам. В частности, речь идет о протестах по повышению пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Фото: pxhere.com