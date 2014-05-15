В Генпрокуратуре объяснили, какую противоправную деятельность западная НПО проводит против Москвы.

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории нашей страны британской неправительственной организации (НПО) Equal Rights Trust*. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты уверены, что с начала проведения на Украине специальной военной операции иностранный фонд выступает в поддержку киевского режима. Он активно задействован в организации антироссийской информационной кампании. В частности, под прикрытием правозащитной деятельности его сотрудники придумали схему финансирования ВСУ. Ее участники оказывают содействие оппозиционно настроенным гражданам России в приобретении гражданства стран Восточной Европы. В обмен на это активисты заключают соглашение о пожертвовании денежных средств для "поддержки народа Украины".

Дополнительно на официальном сайте британского фонда размещаются материалы, дискредитирующие внешнюю и внутреннюю политику руководства из Кремля. Члены НПО активно призывают поддерживать признанное экстремистским и запрещенное в России движение ЛГБТ** с целью разрушения семейных и нравственных ценностей россиян.

* Деятельность организации признана нежелательной на территории России.

** Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.

Фото: pxhere.com