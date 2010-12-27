Блокировка Telegram: последние новости

Глава Роскомнадзора дал подробный ответ о том, что делают сотрудники ведомства, чтобы добиться всероссийской блокировки мессенджера Telegram.

Александр Жаров рассказал, что в данный момент предпринимает ведомство и какие планы на ближайшее будущее специалисты планируют провести ради исполнения указания суда о необходимости блокировки приложения. Об этом спикер поведал "Известиям".

Что сделал Роскомнадзор на первом этапе блокировки Telegram в России

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о действиях, которые предпринимает ведомство, чтобы обеспечить закрытие для пользователей данного сервиса. По словам спикера, инстанция заблокировала 18 подсетей Amazon и Google.

С половины двенадцатого утра 16 апреля Роскомнадзор составил первоначальный список IP-адресов, которые содержали запрещенную информацию. После этого их направили операторам для дальнейшей блокировки. В общей сложности, по России работают более 4200 компаний, предоставляющих услуги пользования Интернетом. Каждые сутки они получают списки с обновленными адресами, которые с помощью технических средств необходимо "закрыть" для российских пользователей. В первую же выгрузку информации стало известно о 9 тысячах IP-адресов. В течение первых же нескольких часов для многих жителей страны доступ к Telegram оказался недоступен без использования "путей обхода системы: проки-программ и VPN-сервисов.

Представитель Роскомнадзора отметил, что в настоящее время над проблемой работают около 20 специальных подсетей, которые вычислили более 10 миллионов IP-адресов. Сотрудники Telegram стабильно меняют адреса, переходя на те, которые принадлежат крупным американским компаниям.

Александр Жаров также заметил, что слухи о том, что из-за запрещения Telegram "легли" другие сервисы из сферу услуг: банков, метро и магазинов - ложные. В тоже время сам сайт Роскомнадзора неоднократно подвергался атакам хакеров.

Чего ждать руководству Telegram в ближайшее время?

Глава Роскомнадзора сообщил, что в ближайших планах - убрать приложение из интернет-магазинов App Store и Google Play. Также специалисты занимаются налаживанием связей с иностранными компаниями, которых просят сделать сервис недоступным на территории России. Для этого экспертам необходимо придумать технические способы, чтобы не дать Telegram функционировать.

Грозит ли блокировка Telegram возможным уголовным преследованием для российских пользователей, которые не хотят отказываться от него?

Представитель Роскомнадзора уверил россиян, что ни у надзорного ведомства, ни у правоохранительных органов не будет вопросов по отношению к обычным пользователем. Внимание спецслужб привлекут только потенциальные террористы.

Напомним, что борьба с "террористической" социальной сетью Telegram началась с требования ФСБ в адрес владельца мессенджера Павла Дурова передать ключи шифрования. После его отказа, Федеральная служба безопасности обратилась в Таганский суд Москвы, чтобы на законодательном уровне запретить потенциально опасное приложение. Днем 13 апреля суд встал на сторону истца.

Ранее мы писали, что юристы Telegram намерены обратиться в Генпрокуратуру из-за действий Роскомнадзора.

Также, депутат ЗакСа Макаров отметил, что теракт в петербургском метро организовали с помощью Telegram.

Фото: Pixabay.com, Telegram/Мемблер