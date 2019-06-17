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Блогер разработал режим "королевской битвы" в Super Mario Bros

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В битве могут участвовать до 100 человек.

Блогер InfernoPlus разработал режим "королевской битвы" для игры Super Mario Bros. В ней одновременно могут участвовать до 100 человек. "Убить" друг друга нельзя никак, кроме как при помощи панциря Купы Трупы. Об этом пишет ferra.ru.

Игра размещена в свободном доступе. Скачать ее можно на сайте автора. Работа над режимом "королевской битвы" продолжалась три недели. Блогер написал ее на HTML 5.

Ранее мы писали, что по мотивам сериала "Очень странные дела" будет выпущена мобильная игра.

Видео: YouTube / InfernoPlus

Теги: super mario, королевская битва, новые технологии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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