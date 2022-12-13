Блинкен заявил о желании США вернуться в ЮНЕСКО

В Госдепе оценил важность представления Вашингтона в международных организациях.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о желании властей США вернуться в ЮНЕСКО (Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры). Об этом дипломат сообщил местным законодателям в ходе выступления в профильном комитете Сената КОнгресса США по ассигнованиям. Руководитель Госдепа оценил важность своевременной и полной оплаты членских взносов в международные структуры, в том числе и Организацию Объединенных Наций (ООН).

Я искренне полагаю, что нам стоит вернуться в ЮНЕСКО, не в качестве подарка для ЮНЕСКО: то, что там происходит, имеет значение. Для нас важно вернуться туда... Наши соперники и противники указывают на это и говорят, что США относятся несерьезно. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава американского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что власти США восстановят работу своего дипломатического представительства в Ливии, так как работа посольства США в Триполи была приостановлена в 2014 году. Блинкен пояснил, что эти мероприятия потребуют определенного финансирования со стороны государства.

Блинкен: администрация США намерена к июню подготовить стратегию по региону Черного моря.

Фото и видео: YouTube / NowThis News