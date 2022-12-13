Блинкен: администрация США намерена к июню подготовить стратегию по региону Черного моря

В Госдепе США оценили готовность к более активному участию Вашингтона в сотрудничестве со странами региона.

Американские власти намерены к июню 2023 года подготовить собственную стратегию по региону Черного моря, включающую в себя политические и экономические компоненты. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в профильном комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник напомнил местным законодателям о том, что выход к морю имеют шесть стран, из которых только три являются участницами НАТО.

Я думаю, что у законопроекта есть крайний срок, это июнь. К этому времени мы его подготовим. Стратегия будет сосредоточена не только на аспектах безопасности, но и на активизации политического взаимодействия, экономического сотрудничества, включая укрепление энергетической безопасности. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель Госдепа США подчеркнул, что в настоящее время администрация сосредоточена на гораздо более комплексном подходе к Черноморскому региону, который, по словам Энтони Блинкена, занимают территорию, превышающую штат Калифорния. При подготовке документа учитывается ситуация в регионе, о которой докладывают страны-союзники. В этот перечень попадает Румыния.

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