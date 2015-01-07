Блинкен заявил о поиске США и Китаем возможностей для сотрудничества по важным вопросам

В Госдепе оценили итоги ГА ООН для Вашингтона.

Американские и китайские власти намерены искать пути для совместной работы над ключевыми вопросами. Соответствующее заявление на пресс-конференции в Нью-Йорке с журналистами по результатам участия в мероприятиях по линии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Дипломат уточнил, что за последние пять дней на полях ГА Всемирной организации он провел консультации с представителями более чем 90 стран. Речь и дет как о двусторонних, так и многосторонних событиях.

Сюда входят откровенные и конструктивные переговоры с вице-председателем Китая Хань Чжэном, они свидетельствует о том, что мы продолжим искать возможности для сотрудничества над вопросами, успех в которых требует наших общих усилий. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что Энтони Блинкен 18 сентября заявил, что его встреча с Хань Чжэном свидетельствует о поддержании канала связи между Вашингтоном и Пекином.

Блинкен заявил, что США ждут помощи Индии в расследовании убийства лидера сикхов в Канаде.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State