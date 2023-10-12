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Блинкен заявил о намерениях США сдержать любую возможную агрессию против Израиля

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В Госдепе США рассказали о целях на Ближнем Востоке после обострения конфликта в регионе.

В американской администрации намерены предпринимать активные попытки сдерживания любой возможной агрессии против Израиля в связи с резким обострением региональной напряженности в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Чиновник выступил на военной базе Эндрюс, расположенной в штате Мэриленд под Вашингтоном перед вылетом с визитом в еврейское государство.

Мы подтвердим мощный сигнал, поданный президентом Байденом любому государству или любой стороне, которая может попытаться воспользоваться нынешней ситуацией: не делайте этого.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен напомнил, что одна авианосная ударная группа Военн-морских сил США уже находится в акватории Средиземного моря для того, чтобы ясно продемонстрировать намерение страны сдерживать любого,  кто задумывается о какой бы то ни было дальнейшей агрессии на территории. Дополнительно чиновники оказывают экстренную военную поддержку.

Блинкен пошутил, что тестовый сигнал тревоги может исходить от "русских друзей".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: ближний восток, госдеп, израиль, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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