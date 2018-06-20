Блинкен пошутил, что тестовый сигнал тревоги может исходить от "русских друзей"

В Госдепе США оценили проверку системы оповещения граждан США.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен в шутку допустил, что его публичное выступление в Университете штата Техас пытались прервать "русские друзья". Соответствующим образом чиновник из Госдепа США отреагировал на проводившуюся в среду в стране общенациональную проверку системы экстренного оповещения. Во время ответа дипломата на вопрос, касавшийся украинского кризиса, в зале прозвучал сигнал тревоги.

Возможно, это наши русские друзья пытаются прервать нас...рад, что система оповещения функционирует. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Известно, что Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям провело общенациональное тестирование системы экстренного оповещения и системы экстренного беспроводного предупреждения граждан. Американцам предписали не предпринимать никаких действий. Тестирование велось властями с целью обеспечения бесперебойной работы систем, необходимых в случае природных катастроф, терактов и других угроз общественной безопасности.

Блинкен заявил о необходимости США взаимодействовать с Китаем с позиции силы.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State