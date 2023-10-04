Блинкен заявил о необходимости США взаимодействовать с Китаем с позиции силы

В Госдепе США оценили связи с властями КНР.

Американская администрация и в сферах сотрудничества, и в вопросах конкуренции должна подходить к взаимодействию с Китаем с позиции силы. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, публично выступая в Университете Райса в штате Техас. Дипломат пояснил, что контакты с Пекином являются самыми серьезными с точки зрения возможных последствий, поэтому они - наиболее сложные. Он напомнил, что в ряде экономических сфер США и КНР конкурируют, но также и сотрудничают по областям, которые имеют значимость для национальных и общих интересах.

Не думаю, что эти два пункта идут вразрез, их можно совмещать, однако общий знаменатель сводится к тому, что мы подходим к каждому с позиции силы. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель внешнеполитического ведомства США заметили, что подобный подход должен проявляться как в вопросе инвестиций, так и в сотрудничестве с другими странами. Энтони Блинкен заметил, что Вашингтон не боится признавать, что "находится в состоянии ожесточенной конкуренции" с КНР. В качестве примера дипломат указал на ограничения, связанные с экспортом микрочипов.

Блинкен: Киев сам должен решать, где применять поставленные Западом вооружения.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State