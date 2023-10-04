Блинкен: Киев сам должен решать, где применять поставленные Западом вооружения

В Госдепе США оценил политику ВСУ по ударам по России.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен утверждает, что киевский режим должен самостоятельно принимать решения о том, каким образом и где применять поставленные коллективным Западом вооружения и "как лучше всего вернуть" прежние украинские территории, вошедшие в состав России. Соответствующее заявление дипломат сделал, публично выступая в Университете Райса. Руководитель Госдепа США уточнил, что страна не поощряет удары по российской территории и инфраструктуре, которые находятся за пределами Украины. Однако Блинкен подтвердил, что фундаментальном плане такие решения предстоит принимать украинским властям.

В конце концов, решения о том, как применять эту технику, где применять, - эти решения принимать украинцам. Они должны решать, как лучше всего защищать свою страну, как лучше всего вернуть земли <...>. Мы оставляем это на их усмотрение. Энтони Блинкен, госсекретарь США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State