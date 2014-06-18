В Госдепе США рассказали о помощи ВСУ в долгосрочной перспективе.

Страны коллективного Запада намерены максимально расширять поддержку контрнаступления Вооруженных сил Украины и оказывать киевскому режиму долгосрочную помощь. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с итальянским министром по иностранным делам Антонио Таяни сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Чиновник пояснил, что в долгосрочной перспективе Киев должен быть готов сдерживать противника в регионе,при этом поддерживая собственную национальную экономическую систему, реформирование и интеграционные процессы с Брюсселем. В текущий момент власти США рассчитывают на успехи ВСУ на поле боя.

Критически важна наша долговечная поддержка, поддержка Украины, нацеленная на то, чтобы она смогла с течением времени создать сильный потенциал сдерживания и обороны для своих вооруженных сил, дабы в будущем, если Россия решит предпринять.. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Дипломат пояс нил прессе, что Россия не сможет "продержаться дольше" Украины и западных государств в том случае, если Москва рассчитывает двигаться и далее нынешнем политическим курсом. Руководитель Госдепа США пообещал, что НАТО на своем предстоящем летнем саммите в Вильнюсе предоставит для ВСУ мощный пакет как политической, так и практической поддержки "на перспективу".

Блинкен заявил, что США не фиксируют поставки Китаем оружия России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State