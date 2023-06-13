Блинкен заявил, что США не фиксируют поставки Китаем оружия России

Американская администрация не видит свидетельств того, что Пекин поставляет Москве виды вооружения, которые применялись бы на Украине, однако в Вашингтон обеспокоены передаче России технологий компаниями из Китая. Такое мнение в ходе выступления на совместной пресс-конференции с итальянским министром по иностранным делам Антонио Таяни в столице США сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Дипломат подчеркнул, что ранее китайской стороне "выражались опасения" по поводу возможной отправки России вооружений КНР для применения его в зоне специальной военной операции.
Мы не видели, чтобы эта линия была пересечена. Но в то же время у нас есть опасения по поводу частных компаний, занимающихся предоставлением технологий, в том числе технологий двойного назначения. Это то, что является проблемой.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Руководитель внешнеполитического ведомства США уточнил, что страна, международные партнеры и союзники уделяют большое внимание попыткам сорвать усилия по поставке беспилотников" России с тетрритории Ирана.
Блинкен заявил, что США осложнили Китаю усилия по размещению его баз за рубежом.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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