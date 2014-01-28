Блинкен заявил, что США осложнили Китаю усилия по размещению его баз за рубежом

В Госдепе США оценили деятельность КНР на Кубе.

Американские специалисты осложнили усилия Китая, которые направлены на размещение своих новых военных или разведывательных объектов за границей. Такое мнение в ходе совместной пресс-конференции с итальянским министром по иностранным делам Антонио Таяни в Вашингтоне сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Чиновник из Госдепа заметил, что с 2019 года Пекин проводит улучшение своих мощностей по сбору сведений на Кубе.

Не могу рассказывать о каждом из тех шагов, что мы предпринимали, однако любая стратегия начинается с дипломатии. Мы связались с правительствами на высоком уровне, которые рассматривали размещение баз КНР. <...> Наши эксперты полагают, что наши дипломатические усилия затормозили усилия Китая. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Дипломат уточнил, что власти США сохраняют уверенность в том, что смогут выполнять все свои обязательства в сфере безопасности как внутри страны, так и за рубежом. Он оценил материал издания The Wall Street Journal, в котором говорилось о том, что на Кубе якобы появится китайский объект, позволяющий прослушивать и перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США. На этой территории находится множество баз, а также у Пекина якобы появилась возможность слежки за перемещением американских кораблей.

Госсекретарь Блинкен заявил, что российская экономика стала тенью той, что была раньше.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State