В Госдепе США оценили падение показателей в России из-за западного санкционного давления.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен вслед за бывшим президентом США Бараком Обамой и действующим лидером страны Джо Байденом выступил с ложными заявлениями о состоянии российской экономической системе. Ранее Барак Обама считал, что Москву ждет "разорванная в клочья экономика", а лидер Белого дома говорил о росте доллара по сравнению к рублю в соотношении 200 к 1. В рамках своего выступления руководитель внешнеполитического ведомства США сделал в ходе выступления в здании ратуши города Хельсинки на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений уточнил, что сейчас экономика России представляет из себя "тень того, что было раньше".

Сегодня российская экономика — это тень той экономики, которая была раньше, и лишь частица того, чем могла стать...Москва не вернет рынки, которые потеряла в Европе. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По мнению дипломата, золотовалютные резервы России якобы упали более чем в два раза, как и государственные доходы от отечественных предприятий. Энтони Блинкен заметил, что на территории РФ приостановили свою деятельность или ушли с внутреннего рынка более 1,7 тысячи иностранных компаний, а миллионы граждан уехали за пределы страны. В Госдепе полагают, что за последний год после начала специальной военной операции доходы России от нефти упали на 43% из-за западного потолка цен на этот ресурс.

Блинкен заявил, что НАТО остается открытой для новых участников.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State