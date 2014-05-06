Блинкен заявил, что НАТО остается открытой для новых участников

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что двери Североатлантического военного а льянса остаются открытыми для новых членов. Этот принцип руководитель внешнеполитического ведомства США сделал в ходе выступления в здании ратуши города Хельсинки на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений.
Двери НАТО открыты для новых членов, и они будут оставаться открытыми.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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