США поддержат участие Китая, Бразилии и других стран в переговорном процессе по Украине

Американские власти при президенте Джо Байдене поддержат участие Китая, Бразилии или любой другой страны в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского конфликта. Такое заявление перед журналистами сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши города Хельсинки.
США приветствуют любую инициативу, которая позволит привести президента Путина за стол переговоров для участия в конструктивной дипломатии... поддержат усилия Бразилии с Китаем или любой другой страны.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Блинкен заявил, что США не враги россиянам.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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