США поддержат участие Китая, Бразилии и других стран в переговорном процессе по Украине

Энтони Блинкен рассказал о том, что мир хочет усадить Владимира Путина за стол переговоров.

Американские власти при президенте Джо Байдене поддержат участие Китая, Бразилии или любой другой страны в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского конфликта. Такое заявление перед журналистами сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши города Хельсинки.

США приветствуют любую инициативу, которая позволит привести президента Путина за стол переговоров для участия в конструктивной дипломатии... поддержат усилия Бразилии с Китаем или любой другой страны. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил, что США не враги россиянам.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State