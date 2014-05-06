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США поддержат участие Китая, Бразилии и других стран в переговорном процессе по Украине

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Энтони Блинкен рассказал о том, что мир хочет усадить Владимира Путина за стол переговоров.

Американские власти при президенте Джо Байдене поддержат участие Китая, Бразилии или любой другой страны в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского конфликта. Такое заявление перед журналистами сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши города Хельсинки.

США приветствуют любую инициативу, которая позволит привести президента Путина за стол переговоров для участия в конструктивной дипломатии... поддержат усилия Бразилии с Китаем или любой другой страны.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил, что США не враги россиянам.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: бразилия, госдеп, китай, переговоры, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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