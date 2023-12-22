Блинкен заявил, что военное обострение вокруг Тайваня заблокирует 50% мировой торговли

В Госдепе США рассказали о значимости прохода судов по тайваньскому проливу.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что военное обострение вокруг Тайваня заблокирует 50 процентов от общей мировой торговли ежедневно. Соответствующими сведениями иностранный чиновник поделился в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он добавил, что потенциальное применение силы для урегулирования регионального конфликта негативное скажется на геополитическихотношениях между странами. Это связано с тем, что Тайваньский пролив играет важнейшую роль в транспортировке грузов.

Фундаментальный интерес - поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе. Чтобы все разногласия между Пекином и Тайванем разрешались мирно <...> и сохранялся статус-кво. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен заявил, что у США нет "волшебного горшочка" для Украины.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum