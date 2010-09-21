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Блинкен заявил, что не хочет соревноваться с Россией во влиянии на Африку
Сегодня, 12:04
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Блинкен заявил, что не хочет соревноваться с Россией во влиянии на Африку

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Своим турне он намерен установить партнерские отношения и совместно работать над решением общих проблем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не хочет соревноваться с Россией во влиянии на Африку. Об этом он заявил в интервью радио RFI.

По словам Блинкена, его турне по африканским странам не связано с недавним турне главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он подчеркнул, что будущее мира будет очень важным образом определяться в Африке.

Также госсекретарь отметил, что своим турне намерен установить партнерские отношения и совместно работать над решением общих проблем. К ним Блинкен отнес последствия пандемии коронавируса, климатические изменения и продовольственный кризис.

Ранее Блинкен заявил, что Россия представляет вызов в сфере нераспространения

Фото: apimages.com

Теги: африка, госсекретарь сша, россия, соревнование, сша, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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