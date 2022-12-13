В Госдепе США оценили поставки танков на Украину.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Запад должен давать Украине оружие, укрепляющее его боеспособность. Соответствующим мнением руководитель внешнеполитического ведомства США сделал в ходе выступления на площадке Чикагского университета в штате Иллинойс. В Госдепе напомнили о том, что ВСУ должны быть в состоянии проводить техническое обслуживание и эффективно использовать средства, которые страны поставляют стране в качестве военной помощи. Таким образом чиновник ответил на вопрос о том, как международные союзники и Вашингтон планируют решать вопрос об отправке танков.

Мы только что направили Украине большое количество боевых машин пехоты Bradley, которые, по сути, являются легкими танками. То же самое сделала Франция. Великобритания фактически направила им боевые танки.... Энтони Блинкен, госсекретарь США

В США напомнили о том, то каждая страна может принимать решения о том, какое именно оружие поставить Украине. Энтони Блинкен добавил, что разные страны делали разный вклад в укрепление боевой силы Украины. Дипломат рассказал, что на каждом шагу союзники стремились сделать так, чтобы у сил ВСУ было все необходимое для эффективного отражения агрессии противника.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State