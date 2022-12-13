Блинкен: возвращение к ядерной сделке с Ираном не находится на столе переговоров

В Госдепе США рассказали о том, что Тегеран "убил" СВПД.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что возвращение к ядерной сделке с Ираном не находится на столе переговоров в Вашингтоне. Соответствующее заявление руководитель Госдепартамента США сделал в рамках совместной пресс-конференции с британским министром по иностранным делам Джеймсом Клеверли. Чиновник пояснил, что тегеранцы еще много месяцев назад "убили" дипломатию по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Имелась возможность на столе, которую они отвергли, возможность, одобренная всеми причастными - европейцами, США, Россией и Китаем.Так что СВПД многие месяцы не находится на повестке дня как практическое дело. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США напомнили прессе о том, что сейчас власти страны концентрирует свое внимание на происходящем в Иране. Речь идет о том, что государство Ближнего Востока якобы поставляет ВС РФ беспилотники для использования их на специальной военной операции, а также о другой "дестабилизирующей деятельности в регионе".

Блинкен: Финляндия и Швеция продуктивно обсуждают с Турцией свое вступление в НАТО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State